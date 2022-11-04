Meteoroloji gün vererek uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Son raporda yurt genelinde serin ve yağışlı bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Sağanak yağış uyarısı!

Hafta sonu Ege bölgesi genelinde sağanak yağış beklenirken, yeni hafta ile birlikte yağışlar Marmara bölgesinde de etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 4-10 Kasım tarihleri arası için paylaştığı son rapora göre genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Serin ve yağışlı havanın hafta ortalarında yurt genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklarla yazdan kalma günler yaşanacak. Cumartesi günü sıcaklık 22 derece, pazar günü ise 21 derece olacak.

Pazartesi günü sıcakların 17 dereceye düşeceği ve yağış beklendiği ifade edildi.

Hafta sonu yağmur yağacak iller

Hafta sonu yağmur beklenen iller şöyle: İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak ve Antalya yağmurlu olacak.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu bölgesinde 5 Kasım Cumartesi günü kar yağışının başlaması bekleniyor.

6,7,8 Kasım'da ise Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.