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Ekonomi Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere 6 mühendis unvanına sahip sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:16:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki yayınlanan duyuruda “Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.” denildi.

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