Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar 12 derece birden artacak

Ülke genelinde soğuk geçen kışın ardından hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde arttı. Yağmurlu ve soğuk havalar, yerini güneşe bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yüksek kesimlere yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalinin 12 derece üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edeceği, Kıyı Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir:Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36