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Meteoroloji bayramda 5 il için serin ve yağışlı hava uyarısı yaptı

Meteoroloji 13.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:39:08 -
Meteoroloji bayramda 5 il için serin ve yağışlı hava uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman ,Tunceli ve Bingöl’de yarından itibaren bayram sonuna kadar serin ve yağışlı bir havanın etkili olacağını bildirdi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için 22 ile 27 Mayıs arasında beklenen hava durumu ile ilgili bilgi verdi.


Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir


derecede azalması bekleniyor. Ramazan Bayramında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde hissedilir 2 ile 6 derece derecede azalacağı tahmin ediliyor"denildi.


Oluşması muhtemelen risklerle ilgili de uyarı yapan merkez, ani taşkın, sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olaylara karşı tedbirli olunması önerisinde bulundu.

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