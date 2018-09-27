Meteoroloji açıkladı: Marmara'da sıcaklık artıyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının3 ila 5 derece artması bekleniyor.27 Eylül 2018 Perşembe 08:46
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
YORUM YAZ