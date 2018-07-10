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Meteoroloji açıkladı! Bu saatlere dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 Temmuz 2018 Salı 10:01
Meteoroloji açıkladı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34 

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 

İzmir: Az bulutlu ve açık 33 

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33 

Antalya: Az bulutlu ve açık 30 

Samsun: Parçalı bulutlu 30 

Trabzon: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu 28 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:01
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Meteoroloji
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