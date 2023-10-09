  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

Kapalıçarşı esnafı kara kara düşünüyor... Acil bir şekilde tedbir alınmalı: Kapalıçarşı yok olma riskiyle karşı karşıya

Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Üç büyükler de bakkallar gibi vergilerini ödeyecek

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Küçük yaşta bir evlilik ne duyduk ne gördük

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın
Yerel Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...
Yerel

Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:51:00 -
Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın (Kulp ve Silvan) ve Mardin'in (Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin ve Savur'un) doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlara 'tedbirli olun' uyarısı

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini
Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

Yaşam

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Camilerden bu kez 'yağış' anonsu yapıldı!
Camilerden bu kez 'yağış' anonsu yapıldı!

Yerel

Camilerden bu kez 'yağış' anonsu yapıldı!

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü
Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Yerel

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İlk başta üzülecek, sonra sevineceğiz
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İlk başta üzülecek, sonra sevineceğiz

Gündem

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İlk başta üzülecek, sonra sevineceğiz

Trakya bölgesi ve Ankara için uzmanı uyardı: kar yağışı var, o tarihe kadar montları ve botları hazırlayın!
Trakya bölgesi ve Ankara için uzmanı uyardı: kar yağışı var, o tarihe kadar montları ve botları hazırlayın!

Yaşam

Trakya bölgesi ve Ankara için uzmanı uyardı: kar yağışı var, o tarihe kadar montları ve botları hazırlayın!

İstanbul baraj doluluk oranları son durum
İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Gündem

İstanbul baraj doluluk oranları son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23