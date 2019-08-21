0553 313 94 23

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, çiftçileri bilgilendirdi

Meteoroloji Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü, tarım sektörüne verdiği hizmet ve ürünlerin tanıtım toplantısını Korkuteli’nde gerçekleştirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, çiftçileri bilgilendirdi

Meteoroloji Antalya 4’üncü Bölge Müdürlüğü, tarım sektörüne verdiği hizmet ve ürünlerin tanıtım toplantısını Korkuteli’nde gerçekleştirdi.


Korkuteli Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Tarım İlçe Müdürü Selda Sert, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, Sulama Birliği Başkanı Semra Torun, Hasan Pırıltı, Mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.


Toplantıda, Meteoroloji Bölge müdürlüğünün, Korkuteli’nde tarım sektörüne verdiği hizmet ve ürünlerin yer aldığı tanıtım izletildi.Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, birçok sektöre hizmet veren meteorolojinin özellikle Antalya’da tarım sektörü için önemine dikkat çekti vetoplantıları ile kendilerini bir nevi sınava tabi tuttuklarını söyledi. Öztürk, kurumun altyapısı, yatırımları, yetenekleri, son teknolojik yenilikler, iklim değişikliği konusunda bilgi verdi. Birçok sektöre hizmet veren meteorolojinin özellikle Antalya ve Korkuteli’ndeki tarım sektörü için önemine dikkat çekti.


Daha sonrasöz alan Antalya Meteoroloji Bölge müdürlüğü Şube Müdürü Murat Güler, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak uluslararası işbirlikleriyle birlikte çevre, orman, tarım, kara-hava ve deniz ulaşımı, enerji, sanayi, turizm, savunma, ekonomi, sağlık, adalet başta olmak üzere tüm sektörlere kaliteli hizmet verdiklerini anlattı. Güler, " Yağış, rüzgar, sıcaklıklar, nem, basınç,görüş uzaklığı, bulutluluk, buharlaşma, güneşlenme, radyasyon, deniz suyu sıcaklığı, yukarı atmosfer gözlemlerini yurt genelinde daha da yaygınlaştırarak doğru bir şekilde yapmak, zamanında kullanıcılara ulaştırmak için çalışıyoruz. Hava tahminlerini ve uyarıları (yağış, sıcaklık, rüzgar, nem, bulutluluk, görüş mesafesi, basınç, deniz dalga yüksekliği ve periyodu vb.) daha lokal, zamanı daha belirgin ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz.Ülkemizin iklim değişikliğine yönelik alacağı önlemler, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini izlemek ve araştırma çalışmaları yapıyoruz. " dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi
    1. Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı..
    2. TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    3. Ataşehir’de alışveriş merkezinde..
    4. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    5. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    6. 3 isim daha görevden alındı
    7. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    8. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    9. Hakem Heyeti süreci başladı
    10. Zonguldak’ta kuvvetli yağış hayatı..
    11. Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    12. İsveç’teki İranlılardan rejim karşıtı..
    13. Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    16. Nijerya'da yeni kabine açıklandı
    17. Haşdi Şabi, üslerine yönelik..
    18. Sivas’ta 184 daireye yapı ruhsatı..
    19. Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem..
    20. 2 kolunu silaj makinesine kaptıran..
    21. Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa..
    22. Büyükşehir itfaiye erleri nöbette
    23. Kahraman itfaiyeci
    24. Piyasalarda gün sonu
    25. Borsa günü düşüşle tamamladı
    26. Mayına basarak yaralanan asker baba..
    27. Turşuluk salatalık üreticisi su..
    28. Trump'ın Rusya’nın yeniden G7..
    29. Kolundan yaralanan çocuğun yengesi göz..
    30. Cimbom'da flaş gelişme! Mitroglou..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!