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Gündem Meteoroloji 15 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Gündem

Meteoroloji 15 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Son tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ilde sağanak yağmur yağışı beklediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 07:49:00 -
Meteoroloji 15 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

 

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