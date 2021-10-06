Mete Yarar'dan şoke eden açıklama: Bizi kurtarmaya gelmeyin

Yarar, Diyarbakır'da 6-7 Ekim olayları sırasında 155 Polis İmdat'a bir vatandaşın çocukları ile birlikte evrelerinin sarıldığı ve acil yardıma çağrısı geldiğini, aradan bir süre geçtikten sonra yine aynı yerden yeni bir telefon geldiğini anlattı Yarar telefondaki vatandaşın "Sizden buraraya bize yardıma gelmenizi istemiştim. Ama görüyüroum ki bunu sizin için yapmışlar. Evimizin etrafı , bombalar, EYP, patlayıcı keskin nişancılarla çevrilmiş. Roketle insanlar görüyorum. Sizler buraya gelirseniz sizden daha çok zaiat olacak. Ben size hakkımı helal ediyorum. Bize gelmenizi istemiyorum. Yarın cenazelerimizi buradan alırsınız" sözlerini dile getirdi.