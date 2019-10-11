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Mete Yarar'dan operasyon değerlendirmesi: Normal şartlarda ilk bir hafta keşifle başlar ama...

Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, kamuoyunda operasyona ilişkin Türkiye aleyhine kampanya yürütenlere seslenerek, "Geri adım attırmaya bizi susturmaya çalışanlara inat susmayacağız ve sesimiz daha çok çıkacak" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 19:47
Mete Yarar'dan operasyon değerlendirmesi: Normal şartlarda ilk bir hafta keşifle başlar ama...

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"Normal şartlarda operasyonların ilk bir haftası keşifle başlar." diyen Yarar, "Yapılan keşifler istihbarat bilgileri ile birleştirilir ve ona göre bir ilerleme sağlanır. Fakat günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri elinde bulunan teknolojik imkanlarla fazlasıyla istihbarat bilgisine sahip. Bölgedeki bütün iletişim vasıtalarını dinleyebiliyoruz. Kriptolu da olsa telsizlere ulaşabiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olan imkanlar sebebi ile çok hızlı ilerleyen bir operasyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'Haritalar meseleyi küçümsetir'

Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'nın büyük bir alanı kapsadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Güvenli bölgeyi sağlamak istediğimiz alan haritada bir avuç toprak gibi görünse de İstanbul'dan Kocaeli'ye kadar olan bir mesafe düşünün. Veya tam tersinden bakalım. İstanbul Beşiktaş'tan Tekirdağ arasındaki mesafe kadar bir noktada operasyon düzenliyoruz. Bütün bu bölgeyi göz önüne aldığımızda içeride onlarca köy ve kasaba da var. Haritalar olayı anlatmak açısından iyidir ancak meseleyi küçümsetir. Bunu özellikle örneklendirerek anlatıyorum ki harekatın ne kadar büyük ve zorlu bir alanda yapıldığı anlaşılsın"

'M-4 Karayolu nihai bir hedef değil'

"SDG eğer ABD'nin koruması altında saldırmaya devam ederse TSK o zaman gidebildiği yere kadar gider."

'Bir insan ülkesini neden küçültmeye çalışır?'

"Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce Türk kamuoyunda bazı çevreler, 'giremezsiniz.' diyordu. Sonra, 'girebilirsiniz ama ABD ile beraber.' dediler. Daha sonra, 'tek başınıza da girebilirsiniz ama hava sahasına giremezsiniz.' diye başlayan cümleler kullandılar. En sonunda ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri yalnız başına girdi. Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere bütün güçlerimiz içeride. 'Özgür Suriye Ordusu'nu sokamazsınız.' dediler. O da oldu. İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu da değindi. Hala sosyal medyada Türkiye aleyhine kampanya yürütüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulan bu cümlelerin hepsini bir kağıdı yırtar gibi yırtıp attı."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:47
  1. Tekirdağ
  2. Ordu
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. TSK
  6. Mete Yarar

YORUM YAZ

  • . . 15 dk önce
    Yahu girsen niye girdin girmesen hee hee giremedi. Ne kadar gerizekalı var bu ülkede
  • Yavuz 1517Yavuz 151720 dk önce
    Gideceğimiz yeri biz belirleyeceğiz. Bu operasyon, diğerlerinden çok farklı olacak. İYİ İZLEYİN.

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