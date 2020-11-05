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Gündem Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:31:00 -
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD seçimlerinin mahkeme sürecine taşınma ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mete Yarar, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bu aslında bize ABD'nin başka bir yüzünü gösteriyor. ABD seçimleri eğer mahkeme taşınırsa dünya için büyük bir olay olur. Dünya belki de en huzurlu dönemini geçirecektir. Üç ay dünya huzuru görür. Darbelerin olmadığı bir süreç bizi bekler. ABD kendi derdiyle uğraşacak. ABD'nin yaptığı bütün işler bir coğrafyayı ilgilendiriyor. Biz de o coğrafyanın tam ortasındayız. O yüzden bizi ilgilendiriyor. Biden ya da Trump farketmez. Hangisi gelirse gelsin. Bir şey değişmeyecek" dedi.

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