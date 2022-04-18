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Gündem Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Pençe Kilit operasyonu iki bölgenin kilidini açacak!
Gündem

Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Pençe Kilit operasyonu iki bölgenin kilidini açacak!

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe Kilit operasyonu hakkında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:36:00 - 2022-04-19 00:00:30

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Pençe-Kilit operasyonu hakkında konuşan Yarar, "Metina, Zap, Basyan bölgelerinde terör örgütlerinin yuvalandığı alanlara geçmişteki operasyonlardan farklı olarak değişik bir tarzda harekat düzenlendi." dedi.

Yarar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunlukla güçler birbirlerini destekleyecek şekilde ve bir tepeyi alıp diğer tepeye sıçramalarla ilerleyecek şekilde icra edilirken, dün akşamki operasyonda neredeyse bir ucu Metina'da bir ucu Zap'ta diğeri de Gara'nın hemen üzerindeki yere üç farklı büyük hava harekatı icra edildi."

"Gara'nın ve Kandil'in kilidini açacaktır"

"Aralarındaki kesitler çok büyük, boşluklar çok büyük. Ve bu alanın tamamen temizlenesiyle ilgili geniş bir harekatın başlayacağının işaretidir. Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacaktır. Gara'nın kilidi de otomatik olarak Kandil'in kilidini açacaktır. Belki 'Pençe-Kilit' denmesinin amacı da budur. "

 

 

 

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