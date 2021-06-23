Mete Yarar MİT ile ilgili kritik detayı paylaştı

SuperHaber programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği ve kırmızı kategoride aranan Ulaş Doğan adlı teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. Yarar, Süleymaniye'deki operasyonun diğerlerinden farklı olduğunun altını çizdi.

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonda kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Ulaş Doğan öldürüldü.

Örgüt adına Irak’ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Ulaş Doğan’ın, son dönemde Irak ve Suriye’de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

"Bu operasyon diğerlerinden çok farklı"

SuperHaber programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, SuperHaber YouTube kanalında yayınlanan "Memleket Aşkına" adlı programda operasyonla ilgili önemli ayrıntılar paylaştı.

Süleymaniye'de MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun diğerlerinden farklı olduğunu belirten Yarar, "Daha önce Türkiye sınırına yakın yerde yapılırken artık bu 300 kilometreye çıkmış durumda. Son yapılan operasyon 115 kilometrelik bir operasyon. Bu Kandil sınırlarının içi demek. Gara'dan çok daha aşağıda yapılan bir operasyon." ifadelerini kullandı.

"MİT'in gücünü gösteriyor"

Mete Yarar'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"MİT'in art arda yaptığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Frekans aralıkları çok daha azalmış durumda. İki senede bir, sonra altı ay, sonra bir ay derken artık haftada bir önemli terör örgütü mensubu etkisiz hale getiriyor. MİT'in sahadaki gücünü gösteriyor. Yapılan operasyonların basit olduğunu hiç düşünmeyin. Operasyonlarda artık derinlik artıyor. Daha önce Türkiye sınırına yakın yerde yapılırken artık bu 300 kilometreye çıkmış durumda. Son yapılan operasyon 115 kilometrelik bir operasyon. Bu Kandil sınırlarının içi demek. Gara'dan çok daha aşağıda yapılan bir operasyon."