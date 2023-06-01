Mete Yarar isyan etti! ‘bir soğan bir SİHA etmiyor

Seçim sürecinde sopan ve SİHA metaforu üzerinden süre gelen tartışma da Mete Yarar son noktayı koydu: 'SİHA yenmez'

Yarar yaptığı açıklamada ''Bir SİHA, bir soğan etmiyor ama memlekette.'' dedi.

''Tabii ki soğan yiyeceksiniz, SİHA yemeyeceksiniz. Zaten SİHA yenilebilecek bir ürün değil. SİHA sayesinde terör bitecek. Terörün sana maliyeti 2 trilyon dolar. En önemlisi şehit ve gazi vermeyeceksin.''

''Bir SİHA, bir soğan etmiyor ama memlekette.''