Mete Yarar gözden kaçan detayı ilk kez açıkladı! Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için duyuru
Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, muhalifler tarafından hedef tahtasına konan Mete Yarar da bu saldırıların ardından bir tweet alıntılayarak çağrıda bulundu. gözden kaçan bir detayı açıkladı, çok konuşulacak sözler kullandı.
Batman'da 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi vizyona girdi. Sosyal medyada terör örgütü yandaşı bazı sayfalar IMDB'de filme düşük puan vererek saldırı başlattı. Mete Yarar da bu saldırıların ardından bir tweet alıntılayarak çağrıda bulundu.
Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşındı. 24 Kasım'da vizyona giren "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine kısa sürede beğeni yağdı.
SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI
Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.
Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi
"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.
Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"
81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.
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SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI
Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.
Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi
"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.
Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"
81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.
GALASINA ERDOĞAN DA KATILDI
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.
Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.
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