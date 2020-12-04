Mete Yarar açıkladı! Pompeo Türkiye'yi neden hedef aldı?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun NATO'da Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına dair değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Savunma sanayiinde bu kadar bağımsız bir politika yürütmek, onlardan silah ve ekipman almadan bağımsız ve ayrı bir yol çizmek. Çok içlendikleri bir şey." ifadelerini kullandı.

Mete Yarar'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

"Herkes Trump mı, Biden mı diye tartışıyordu. ABD’nin bir felsefesi var. O felsefe hayatı boyunca bu devam eder. ABD’de gelen gideni aratır. Trump kalsaydı her şey müthiş olacaktı diye bir şey yok. Pompeo’nun gider ayak söylediklerini sayın Mevlüt Çavuşoğlu ifade etti. Özellikle Pompeo NATO’daki müttefiklerimizi ayartarak NATO’daki ahengi bozduğumuzu ifade etmiş.

Türkiye’de şu algıyı dayatmaya çalışan kafa yapısı var; bizim NATO ya da AB ile ilişkimiz Erdoğan sonrası bozulmadı. 1990’lı yılları herhalde hatırlamıyorlar. O yıllarda Erdoğan mı iktidardaydı? NATO’nun hangi faaliyetini gördük? 2003’e kadar PKK’ya o zamanki sağlanan Kandil gibi bir alanı unuttunuz mu? Bu tarihler Erdoğan öncesi tarihler. Zannediyorlar ki insanlar, Türkiye’de muhalefet, iktidar olduğunda ya da Erdoğan gittiğinde başladı. Bütün ilişkiler düzelecek zannediyorlar. PKK konusunda Türkiye’ye mi yardım etmeye başlayacaklar? AB ya da NATO bu kapsamda çok daha fazla Türkiye ile uyumlu mu çalışacak?

Adamların söylediği laf çok açık, ‘kontrol dışına çıkmış NATO müttekifi’ diyor. NATO görevlerine karşı bir şey mi yapıyoruz? Uyumsuz muyuz? İstihbarat anlamında illegal bir faaliyetin içinde miyiz? Hayır, devletler hukukuna, müttefiklik kapsamına göre yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. NATO için çok önemli olan güney kanadını en büyük orduyla beraber korumaya devam ediyoruz. Kafkaslar gibi alanlardan gelen terör faaliyetlerini önleyen, mülteci akımlarını önleyen ilk devletiz. ABD’nin yükünü omuzlamış durumdayız. O zaman kontrol dışına çıktığımız olay nedir?

Savunma sanayiinde bu kadar bağımsız bir politika yürütmek, onlardan silah ve ekipman almadan bağımsız ve ayrı bir yol çizmek. Çok içlendikleri bir şey. S-400 aldık ya, Yunanistan’ın da S-300’ü var, ses çıkartmıyorsunuz. En ufak bir şikayetleriniz olmadı. Demek ki Rus silahlarının alınmasıyla ilgili bir endişeniz yok. Yunanistan’ın NATO kapsamında gittiği herhangi bir operasyonel yer yok. Yunanistan öyle bir imkan ve kabiliyeti bugüne kadar hiç kullanmadı. Yaparsa Türkiye sahaya giriyor. Sorunları çözmekte önemli görevlerde yer alıyor."

Ne olmuştu?

Trump hükümeti adına son NATO toplantısına katılan Pompeo, tansiyonu yükselterek Türkiye'yi hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı, Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı.

Çavuşoğlu ise, Pompeo'yu, 'Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle' suçladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ'la savaştığı bir ortamda ABD'nin Suriye'deki "terörist oluşumları" desteklediğini yine ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.