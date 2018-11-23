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Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in kim olduğu merak ediliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü mezunu olan Mete Memiş, 2002 seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı oldu. 2014 yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanı seçilen ve İsmi yeniden Bayburt Belediye Başkanlığı için geçen Mete Memiş kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mete Memiş biyografisi.

23 Kasım 2018 Cuma 15:54
Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in kim olduğu merak ediliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü mezunu olan Mete Memiş, 2002 seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı oldu. 2014 yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanı seçilen ve İsmi yeniden Bayburt Belediye Başkanlığı için geçen Mete Memiş kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mete Memiş biyografisi

Mete Memiş kimdir?

1964 Bayburt doğumlu. Evli ve üç çocuk babası. İlk ve orta öğretimini Bayburt’ta, lisans eğitimini 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü tamamladı.

Mesleğe Kars/Kağızman’da başladı ve Bayburt Lisesi’nde matematik öğretmenliğinin yanı sıra müdür yardımcılığı yaptı. Ardından özel sektöre geçiş yaparak Bayburt Güven Dershanesi’nde müdür olarak çalıştı. Sonrasında Erzincan Güven Dershanesi’nde idareciliğe ve matematik öğretmenliğine devam etti. Yirmi altı yıllık meslek hayatı boyunca, aralarında çok sayıda akademisyen, bürokrat, işadamı, doktor, mimar, mühendis, hukukçu ve öğretmenin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından, alanlarında başarılı sayısız bireyin yetişmesinde büyük emek sahibi oldu.

2002 seçimlerinde milletvekile aday adayı oldu

AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasına fikirleriyle katkı sağladı. 2002 Genel Seçimleri'nde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde halkımızın teveccühü ile Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

Bayburt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mete Memiş % 52.1

MHP Adayı İdris Aydın % 38.3

SP adayı Fatih Budak % 8

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:54
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