Mete Kalkavan; elini neden arka cebine attı? İşte cevabı...

Fırat Aydınus, Mete Kalkavan'ın Bright Osayi-Samuel'e sarı kart gösterdiği pozisyondaki 'arka cep' hareketine açıklık getirdi.

TV 8.5 yorumcusu Fırat Aydınus, Mete Kalkavan'ın Bright Osayi-Samuel'e sarı kart gösterdiği pozisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mete Kalkavan'ın elini ilk olarak arka cebine atmasına rağmen daha sonra göğüs cebinden sarı kartını çıkarmasına değinen Aydınus, kart bilmecesine farklı bir bakış açısı getirdi.

Fırat Aydınus'un sözleri bu şekilde:

"Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkaramıyor. Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu. Genelde insanlarda şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım."

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.