Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde - Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'ne Mete Gazoz ve Evren Çağıran katılacak



ANKARA (AA) - Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek. Dünya Kupası Finalleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabiliyor. Kategorilerinde ilk 8 içinde yer alma başarısı gösteren Mete ve Evren, finallerde madalya mücadelesi verecek. Evren Çağıran bireyselde Almanya'nın başkenti Berlin'deki seride altın madalya kazanmıştı. Okçuluk kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

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