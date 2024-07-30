  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atatürk’ün köpeğini tanıyor musunuz?

AK Partililere nefret kustu… Biri hazımsız Gürsel Tekin’e maden suyu söylesin!

Yeniden Refah Partisi sözünü yedi! Tasarıya 224 ret oyu

Türkiye ile ilgili o skandal kararı herkesi çok şaşırtmıştı! Ahmet Hakan, Mahmud Abbas’ı böyle yerin dibine soktu

Vakko sahibi Cem Hakko'nun çileden çıkaran sözleri: Biz ülkenin Musevileri olarak patronuz! Siz işçisiniz

Bakanlık cezasını kesiyor! Şeyma Subaşı'nın yediği haltlar ifşa oldu

Rusya’dan dünyaya göz dağı! Onları sahaya sürüyor

Nedim Şener’den, o alçaklar için olay çağrı! Türkiye hemen bunu yapmalı

Roman Abramoviç Türkiye'deki iki bölgeye para akıtmaya başladı! İnsan 'bu nasıl para' diyor

Mahmud Abbas o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor? O “Türkiye” kararı resmen çıldırttı
Spor Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda ikinci tura yükseldi!
Spor

Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda ikinci tura yükseldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:21:00 -

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat, son dünya ve son Avrupa şampiyonu, bu 3 ünvana aynı anda sahip olan tarihteki tek okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı. Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.

Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.

Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli sporcumuz Mete Gazoz'a tebrik mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli sporcumuz Mete Gazoz'a tebrik mesajı!

Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli sporcumuz Mete Gazoz'a tebrik mesajı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olimpiyat açılışındaki iğrenç LGBT propagandası "pes" dedirtmişti! O isim, Türkiye için kötü haberi "Maalesef" diyerek verdi
Olimpiyat açılışındaki iğrenç LGBT propagandası “pes” dedirtmişti! O isim, Türkiye için kötü haberi “Maalesef” diyerek verdi

Medya

Olimpiyat açılışındaki iğrenç LGBT propagandası “pes” dedirtmişti! O isim, Türkiye için kötü haberi “Maalesef” diyerek verdi

Diyanet'ten Paris Olimpiyatları'ndaki rezil görüntülere ilişkin açıklama
Diyanet'ten Paris Olimpiyatları'ndaki rezil görüntülere ilişkin açıklama

Gündem

Diyanet'ten Paris Olimpiyatları'ndaki rezil görüntülere ilişkin açıklama

Gâvura öyle Türklere böyle! Paris olimpiyatlarında bayrak skandalı
Gâvura öyle Türklere böyle! Paris olimpiyatlarında bayrak skandalı

Spor

Gâvura öyle Türklere böyle! Paris olimpiyatlarında bayrak skandalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23