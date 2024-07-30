Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'nda ikinci tura yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat, son dünya ve son Avrupa şampiyonu, bu 3 ünvana aynı anda sahip olan tarihteki tek okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı. Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.
Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.
Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.
Medya
Olimpiyat açılışındaki iğrenç LGBT propagandası “pes” dedirtmişti! O isim, Türkiye için kötü haberi “Maalesef” diyerek verdi