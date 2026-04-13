  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya kazandı.

Puebla kentindeki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı.

Milli sporcu, bu karşılaşmada Meksikalı rakibi Matias Grande'yi 7-3 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağını, 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23