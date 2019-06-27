Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol Bedir’e destek

Kayserispor Kulübü’nün eski başkanlarından Mete Eke, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu’nda Erol Bedir’in yeniden göreve gelmesinin kendini mutlu edeceğini söyledi.

2001-2003 Futbol sezonlarında Kayserispor’da kulüp başkanlığı yapan ve oluşturduğu takım ile şampiyonluğu son haftada kaybeden Mete Eke, Kayserispor’da iki adaylı genel kurul yapılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Mevcut Başkan Erol Bedir’in görev süresi boyunca önemli icraatlara imza attığını dile getiren Eke, ’’Bu iki adaylı seçimde gönlüm Erol Bedir’den yana’’ dedi. Kayserispor’un şehrin en önemli markası olduğunun altını çizen Eke, şöyle konuştu: ’’ Taraftarı, markası ve vizyonu ile Kayserispor’un hak ettiği yere gelmesi hepimizin arzusu. İki adaylı bir seçim camiaya hayırlı olsun. Bu konuda son sözü genel kurul delegeleri verecek. Ben Erol Bedir ve ekibinin yola devam ederek,bu takımı hak ettiği yere getirmesinden yanayım.’’