Metaverse çılgınlığı: Sanal yata 650 bin dolar verdiler!

Metaverse evreninin bir parçası olan ve ‘Metaflower Super Mega Yacht’ olarak adlandırılan sanal lüks yat, diğer lüks tesislerin yanı sıra 2 helikopter pisti, jakuziler ve bir DJ kabini içeriyor.

650 bin dolarlık satın alma işlemi ile birlikte bu yat, Sandbox’ta satılan en pahalı token (NFT) haline geldi. NFT’ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT‘ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Lüks yat, Sandbox sanal oyun dünyası için lüks bir NFT serisinin parçası olarak tasarlandı, bir metaverse geliştiricisi olan Republic Realm tarafından piyasaya sürüldü. Özel adalar, sürat tekneleri ve jet ski, bu seride yer alan diğer ürünler olarak göze çarpıyor.

Metaverse, internet dünyasına ait tamamen işlevsel bir sanal evreni potansiyel olarak sürdürebilen fütüristik, üç boyutlu bir versiyonu olarak biliniyor. Bu sanal dünya, oyuncuların dijital koleksiyonlar toplamasına, kendi oyunlarını oluşturmasına ve izlemesine olanak tanıyor.