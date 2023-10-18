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Teknoloji Meta'nın Filistin savunması güldürdü
Teknoloji

Meta'nın Filistin savunması güldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-18 19:48:00 -
Meta'nın Filistin savunması güldürdü

Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellediğine yönelik sosyal medya kullanıcılarından şikayetler geldi. Meta'nın sözcüsü Andy Stone ise iddiaları yalanlayarak, güldüren bir savunmada bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, platform kurallarını ihlal etmediği halde Facebook ve Instagram’daki gönderilerinin kaldırıldığını iddia etti.

New York Times’ın haberine göre, kullanıcılar, özellikle çoğu İsrail’in hava saldırılarında yaralanan ve öldürülen Filistinli sivillere yönelik destek mesajlarının platformlardan gizlendiğini öne sürdü.

İki sosyal ağın sahibi olan Meta ise bu gönderilerden bazılarının şirketin sistemlerinde kazara meydana gelen bir hata nedeniyle gizlendiğini söyledi. Şirket, bazı durumlarda geniş çapta görünür olması gereken gönderilerin engellenmesine neden olan teknik zorluklar yaşandığını söyledi.

Meta sözcüsü Andy Stone, “Reels ve Feed gönderilerini yeniden paylaşan tüm Hikayeleri etkileyen, kullanıcıların erişim problemine yol açan bir hata tespit ettik. Bu hata dünya genelindeki hesapları eşit şekilde etkiledi ve içeriğin konusuyla hiçbir ilgisi yoktu. Biz de bunu mümkün olan en kısa sürede düzelttik.” açıklaması yaptı.

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