Metal fiyatlarında keskin yükseliş: Çinko 15 yılın zirvesinde!

Çinko fiyatları, zaten düşük olan stok ortamında Çin'de üretimin düşmesi ve Avrupa'da rekor düzeyde yüksek enerji fiyatları nedeniyle arz endişelerinin baş göstermesiyle dördüncü seansta da yükseldi. Çinko fiyatları Temmuz 2007'den beri en yüksek seviyesini gördü. Nikel fiyatları ise tedarik endişeleriyle yüzde 8'e yakın yükseldi.

Devlet destekli araştırma kuruluşu Antaike, Çin'in rafine çinko üretiminin, Covid-19 salgınının hammadde taşımacılığını kesintiye uğratması nedeniyle Mart ayında hem yıllık hem de aylık bazda düştüğünü bildirdi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mayıs vadeli çinko, yüzde 4,5 artarak 28.750 yuan/tona (4.516,32 dolar) çıktı.

Çinko fiyatları Londra'da da yükselişte

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli çinko 4.512,50 dolar/ton ile 8 Mart'tan beri en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 2,8 artışla 4.500 dolar/tondan işlem gördü.

ShFE'de nikel erken işlemlerde 31 Mart'tan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 6,7 artışla 218.440 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de bakır yüzde 0,5 artarak 10.307 dolar/tona çıktı. LME'de alüminyum yüzde 1,2 artış yaşadı.