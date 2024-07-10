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Gündem META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...
Gündem

META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:51:00 -
META’dan katil İsrail’e koruma kalkanı! Tamamen yasaklandı...

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, nefret söylemi politikasında önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket paylaşımlarda “Siyonizm" kelimesinin kullanımını yasakladı. Karar, İsrail yanlısı gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Meta'nın "Siyonist" terimine yönelik yasağı genişleteceğini duyurmasının ardından İsrail yanlısı gruplar kararı memnuniyetle karşıladı. Meta, salı gününden itibaren Facebook, Instagram ve Threads gibi platformlarından, bu terimin İsraillileri eleştirmek için kullanıldığı içerikleri kaldıracak.

Şirket ayrıca Siyonistlerin "dünyayı yönetme veya medyayı kontrol etme iddiaları" ile ilgili içerikleri de yasaklayacak.

Novara Media'ya konuşan antisemitizm uzmanı Brendan McGeever, duyuruyu "sorunlu" olarak nitelendirdi ve gerçek antisemitizme karşı mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi.

Meta eleştirilerin odağında

Karar, şirketin aylarca süren ve terimin tarihsel olarak nasıl kullanıldığı ve özellikle Gazze'deki savaş devam ederken sosyal medyada şu anda nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmasının ardından geldi. Meta, karara varmak için dünyanın dört bir yanından 145'ten fazla tarihçi, insan hakları grubu, hukuk ve insan hakları uzmanı ve ifade özgürlüğü savunucusuyla görüştüğünü söyledi.
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Karar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

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