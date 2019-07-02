Metabolizmanızı hızlandıracak şahane bir önerimiz var

Malumunuz şok diyetler, hızlıca kilo vermek isteyenlerin en çok tercih ettiği diyetler arasında yer alıyor. Ancak çok düşük kalorili olan bu diyetler sağlığa ciddi zararlar verebiliyor... Bu tip beslenme programlarının yerine günlük 1000-1200 kalori içeren diyetlerle kilo vermeniz mümkün. Unutmayın 3 günde 3 kilo şeklinde belirtilen diyetler çok da gerçeği yansıtmıyor. Evet, gerçekten 3 gün içinde 3 kilo kaybedeceksiniz ama sağlığınızdan çok daha fazlasını yitirmiş olacaksınız. Bunun yerine diyet uygularken metabolizmanızı hızlandıracak içeceklerle vücudunuza yatırım yapabilirsiniz. Bunlardan biri de yeşil kabakla hazırlayacağınız detoks suyu. Söz konusu bu detoks suyunu ara öğününüzde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Günde maksimum 1200 kalori alırsanız da kilolarınızdan hızlıca kurtulduğunuzu göreceksiniz. İşte, hızlıca incelmenize yardım edecek olan kabak suyu detoksunun tarifi:

Malzemeler

2 adet yeşil kabak

Yarım adet avokado

2 su bardağı ıspanak

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım su bardağı süt

Tüm malzemeleri blendardan geçirip, afiyetle içebilirsiniz.