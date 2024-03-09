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Teknoloji Meta yapay zeka için çalışmaları hızlandırdı
Teknoloji

Meta yapay zeka için çalışmaları hızlandırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 03:20:00 -
Meta yapay zeka için çalışmaları hızlandırdı

Sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta, yapay zeka alanında çalışmaları hızlandırmaya karar verdi.

2026 yılına kadarki 2 yıllık dönemi kapsayan bir yol haritası çizen Meta yönetimi, yapay zeka teknolojilerini gelecek planlarında öne aldı. Bu teknolojilerin giderek dijital hayatın her tarafını saracağını öngören yönetim, sahibi olduğu Facebook ve Instagram’ı da yapay zeka ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu sızıntılar Meta yatırımcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, şirketin hisse değerinin belirgin oranda artış göstermesi bekleniyor. Fakat bu konudaki son kararı elbette kullanıcılar verecek. İşte tüm detaylar…

Meta, yapay zeka alanında ileri seviyeye geçiyor

Yapay zekayı özellikle video ve Reels paylaşımlarında kullanacağı söylenen şirketin, bu içerikleri akışta da daha fazla önce çıkaracağı söyleniyor. Eğer şirket girişiminde başarı yakalarsa, diğer rakipleri de Meta’nın izinden gidebilir. Ayrıca firmanın yeni nesil yapay zeka fonksiyonlarına tam destek verecek donanım ve yazılımlar üzerine çalıştığı da biliniyor. Ancak bu yatırımların oldukça maliyetli olacağı söylenmekte.

Facebook başkanı Tom Alison konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu an tüm odaklarının yapay zeka teknolojilerine kaydığını, bu teknolojilerin getireceği yeni içerik türleriyle birlikte çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını belirtti. Artan kişiselleştirilme kabiliyetleri ile birlikte daha özel içerik önerileri sunacaklarını da söyleyen Alison, değişimin çok yakın olduğunu iddia etti.
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