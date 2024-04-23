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Teknoloji Meta işletim sistemi yaptı! Microsoft bile kullanacak
Teknoloji

Meta işletim sistemi yaptı! Microsoft bile kullanacak

Yeniakit Publisher
2024-04-23 03:40:00 -
Meta işletim sistemi yaptı! Microsoft bile kullanacak

Sosyal medya ve yazılım devi Meta, VR odaklı işletim sistemini Horizon OS olarak adlandırdı.

Meta, sanal gerçeklik işletim sistemi ve donanım ortaklıklarıyla ilgili önemli duyurular yaptı. Şirket, VR cihazlar için geliştirilen işletim sisteminin Meta Horizon OS olarak adlandırılacağını açıkladı. Bu yazılımı Microsoft Xbox, Lenovo ve Asus gibi markalara sunacağını dile getirdi.

Xbox’tan ilham alan yeni Meta Quest geliyor

Meta; Asus, Lenovo ve Microsoft’un önümüzdeki dönemde Horizon OS uyumlu VR gözlükler tanıtacağını söyledi. Asus; Republic of Gamers (ROG) markası altında performansa dayalı ve oyun odaklı bir VR gözlüğü üretecek.

Daha önce Rift S için Meta ile ortaklık kuran Lenovo ise üretkenlik, öğrenme ve eğlence odaklı gözlüklere odaklanacak. Microsoft ise Meta ile iş birliğine giderek “Xbox’tan ilham alan” özel bir Quest gözlüğü geliştirecek.

Bu hamle ile Meta, VR ekosistemini kendi Quest gözlüklerinin ötesine taşımış olacak. Bu da şirketin, Apple Vision Pro gibi VR/AR gözlükler ile baş etmesini sağlayacak. Google, Samsung ve Sony’nin de gelecekte Horizon OS kullanma ihtimali bulunuyor.
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Meta ayrıca karma gerçeklik (XR) deneyimini geliştirmek için yatırımlarını artırdığını ifade etti. Gelişmekte olan VR uygulamaları için App Lab bölümü öne çıkaracağını söyledi. Quest 3 gibi yeni nesil gözlüklerde AR işlevselliğini geliştirmek istiyor.

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