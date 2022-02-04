Meta hisseleri tepetaklak!

Önceki akşam Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook'un net kârı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10.3 milyar dolara geriledi. Beklentilerin altında gelen kâr ve sonraki çeyrek için açıklanan düşük gelir öngörüsü hisselerde tarihi bir düşüş yaşandı.

Dün Meta hisseleri yüzde 26.39 düştü. Bu Nasdaq tarihindeki en sert günlük düşüş oldu.

Bunda özellikler TikTok sayesinde artan rekabetle 18. yılını kutlayan şirketin tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşanması da etkili oldu.

10 Milyar Dolarlık Yatırım

Facebook geçen yıl 28 Ekim'de şirketin metaverse'e odaklanacağını açıklayarak ismini de Meta olarak değiştirmişti. Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in özel önem verdiği bu alana, firma 10 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Kimilerine göre gerçek bir strateji değişikliği kimilerine göre ise basit bir imaj çalışması olan bu isim değişikliğinin ardından ise Meta hisseleri yatırımcılarını mutlu edemedi.

İsim değişikliğinden önce Facebook hisseleri 316.92 dolardan işlem görüyordu. 26 Ocak'ta 294 dolarlık değere geriledi. Bilançoya yönelik olumlu beklentilerle Meta hisseleri 323 dolara kadar yükseldi. Ancak dün 237.76 dolara kadar geriledi.