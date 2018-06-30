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Mesut'tan Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

Fenerbahçe'nin Wilshere transferinde resmi açıklama yapması beklenirken, oyuncuyu ikna eden isimlerden birisinin de Arsenal'de birlikte forma giydiği Mesut Özil olduğu ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:47
Mesut'tan Fenerbahçe'ye transfer kıyağı!

İlk teklif geldiğinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Mesut'tan Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli renklere olan tutkusu ile bilinen Mesut Özil'in, takım arkadaşına "Fenerbahçe çok büyük bir takım, taraftarı muhteşem. Türkiye de çok güzel ve modern bir ülke mutlaka gitmelisin" dediği, bu sözlerin Wilshere'in tercihinde etkili olduğu bildirildi.

YAKINDA İSTANBUL'DA

Premier Lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Wilshere, Fenerbahçe tesislerini görmek için geldiği İstanbul'dan önceki gün İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun, özel işlerini halletmesinin ardından yeniden İstanbul'a geleceği ve resmi mukavelenin imzalanmasının ardından idmanlara başlayacağı ifade edildi. 4 yıllık mukaveleye "Evet" diyen Wilshere'in alacağı ücret konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:47
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