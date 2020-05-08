Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz hakkında sosyal medyada "ameliyat oldu" iddiaları yer alıyor. Peki ama gerçekten Mesut Yılmaz ameliyat mı oldu? Mesut Yılmaz'ın durumu nasıl? Mesut Yılmaz'a ne oldu? İşte merak edilen soruların cevabı ve Mesut Yılmaz'ın hastalığına ilişkin detaylar...