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Spor

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz hakkında sosyal medyada "ameliyat oldu" iddiaları yer alıyor. Peki ama gerçekten Mesut Yılmaz ameliyat mı oldu? Mesut Yılmaz'ın durumu nasıl? Mesut Yılmaz'a ne oldu? İşte merak edilen soruların cevabı ve Mesut Yılmaz'ın hastalığına ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:56:00 -
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, ailesi ve yakınlarının vermiş olduğu bilgiye göre, beyninde tümör saptandı. Yeditepe Üniversitesinde yapılmış olan ameliyatn başarılı geçtiği öğrenildi. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

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