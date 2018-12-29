Mesut Üner kimdir nerelidir?

Mesut Üner'in kim olduğu merak edilmete. 2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? İddialara göre Çatalca AK Parti belediye başkan adayı Mesut Üner olacağı söyleniyor. Mesut Öner Çatalca İlçe Başkanı ve Mimar olarak görev yapmakta.

Mesut Üner Kimdir?

01.06.1975 İstanbul doğumlu. Selanik göçmeni. Yıl 1924. Mesut Üner ilköğretim Muratbey'de okudu. Orta öğretim Çatalca Lisesi Orta kısmı mezunu. Lise öğretimin Çatalca Endüstri Meslek (Elektrik Bölümü) mezunu olan Mesut Üner, üniversite öğrenimin Uluslar arası Amerikan Üniversitesi (Mimarlık bölümü) mezunu.

İş deneyimi: 1999-2009 Tepecik Belediyesi imar ve şehircilik

Bölüm şefliği- 2009-2011 yılları arasında Büyük çekmece imar şehircilik müdürlüğü

Dernekler ve faaliyetler

Muratbey futbol kulübünde 10 yıl futbol oynadım. Çatalca sporda 6 yıl futbol oynadı.

3 dönem Muratbey Esin ovacık İ.Ö.O. Aile başkanlığı.

6 yıl Çatalca spor kulübü başkan yardımcılığı.

4 yıl Muratbey spor kulübü başkan yardımcılığı

Çatalca Ensar Vakfı başkan yardımcılığı.

İstanbul futbol federasyonu başkan yardımcılığı.

Çatalca amatör sporlar yöneticiliği(kulüpler birliği).

Mübadele derneği kurucu üyesi.

Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi(imar komisyonu).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi(tarım-orman komisyonu)

İBB MECLİS ÜYESİ