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Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Uyuşturucu partisiyle gündeme gelen Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in devre arasında İnter'e gideceği iddia edildi.

09 Aralık 2018 Pazar 20:56
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Son olarak yaşadığı gece eğlencesi skandalı ile gündeme gelen Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılarak İtalya'nın Inter takımına transfer olacağı ve Inter'in Mesut Özil için 28 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında yer alan gece eğlencesi skandalı sonrası Mesut ile yolları ayırması beklenen Arsenal'in yıldız oyuncuyu İnter'e göndereceği iddia edildi.

İnter 28 milyon euro ödemeye hazır

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Alman asıllı Türk futbolcuyu, İnter'e satmaya onay verdi. Buna göre İnter'in Mesut için Arsenal'a 28 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mesut'un menajeri gelecek hafta İnter yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Arsenal için bir diğer problemin de 30 yaşındaki yıldız futbolcunun maaşı olduğu iddia edildi. İngiliz devi, haftalık 350.000 euro kazanan Mesut'un maaşını ödemekte güçlük çekiyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:56
  1. Mesut Özil
  2. İnter
  3. Arsenal

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  • GIYBET GÜNAHTIRGIYBET GÜNAHTIR27 dk önce
    gıybette diğerlerinden aşağı kalır yanınız ne ? size ne milletin ne yaptığından. ayıp be utanmazlarbir de islamcıyız diye ortada geziyorsunuz. İslamcı olan Kuran'a önce kendi riayet edecek sonra tebliğ edecek.sizi de tercih etmekle hata etmişiz
Bugünkü Akit

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