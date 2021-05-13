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Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Mesut Özil'in bayram mesajına beğeni yağdı
Mesut Özil'den dikkat çeken Ramazan Bayramı mesajı
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Spor Mesut Özil'in Ramazan bayramı mesajına beğeni yağdı
Spor

Mesut Özil'in Ramazan bayramı mesajına beğeni yağdı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Ramazan bayramı mesajında Kudüs'teki zulme dikkat çekerek "Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:40:00 - 2021-05-13 13:46:07
Mesut Özil'in Ramazan bayramı mesajına beğeni yağdı

Müslüman alemi Ramazan Bayramı'nı hem koronavirüs nedeniyle hem de Kudüs'te Müslümanların yaşadığı zulüm sebebiyle buruk yaşıyor.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil de Kudüs'teki Müslümanları unutmadı. Özil Twitter'dan yayınladığı mesajda Müslümanların bayramını kutlarken Kudüs'te yaşananlara da değindi.

"Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlara"

Mesut yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların bayramı mübarek olsun. Bu aydaki tüm oruç ve dualarımız kabul edilsin. Dualarım bugünü barış içinde kutlayamayanlarla." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;

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