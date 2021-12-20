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Spor Mesut Özil'in paylaşımına beğeni yağdı: Daha iyisini hak ediyorsunuz
Spor

Mesut Özil'in paylaşımına beğeni yağdı: Daha iyisini hak ediyorsunuz

Mesut Özil'in Beşiktaş'la 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 00:13:00 -
Mesut Özil'in paylaşımına beğeni yağdı: Daha iyisini hak ediyorsunuz

Beşiktaş beraberliğiyle lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Mesut Özil, derbi sonrası sosyal medyada paylaşım yaptı.

"Daha iyisini hak ediyorsunuz"

Dünyaca ünlü yıldız taraftarlara yönelik yaptığı paylaşımda, "Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz." dedi. Mesut Özil bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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