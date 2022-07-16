Mesut Özil'in eşinden kriz çıkartan hareket! "Allah yolunu açık etsin" deyip duyurdu

1.5 yıllık Fenerbahçe serüvenini karşılıklı anlaşarak bitiren başarılı futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Ünlü futbolcunun en büyük destekçisi ise eşi Amine Gülşe oldu.

Turuncu-mavili ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Mesut Özil'in imza töreninde eşi Amine Gülşe ve kızı Eda da vardı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Başakşehir'e imza atan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in en büyük destekcisi eşi Amine Gülşe oldu.

Amine Gülşe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşi Mesut Özil'e destek verdi. Gülşe "Hayırlı olsun, Allah yolunu açık etsin" dedi.