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Gündem Mesut Özil'in doğum gününde olay görüntüler! Görenler, şaşkınlığını gizleyemedi
Gündem

Mesut Özil'in doğum gününde olay görüntüler! Görenler, şaşkınlığını gizleyemedi

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e ilginç doğum günü sürprizi... Özil'in doğum günü için mehter takımı özel marş çalıp söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 12:34:00 -
Mesut Özil'in doğum gününde olay görüntüler! Görenler, şaşkınlığını gizleyemedi

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 15 Ekim'de 34 yaşına girdi. Özil'in doğum günü için yapılan bir kutlama ise dikkat çekti. Özil'in evinin önüne mehter takımı getirildi. Mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter takımının söylediği bestenin sözleri şöyle:

"1988'de doğdu

Futbolun üstüne bir güneş doğdu
Türklerin onuru gururu oldu

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Türklerin onuru gururu oldu

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Adamın kralı, adamın hası

Futboluyla ezdi bütün dünyayı
Şanına yakışır bir destan yazdı

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Şanına yakışır bir destan yazdı

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil"

 

 

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