Mesut Özil'in doğum gününde olay görüntüler! Görenler, şaşkınlığını gizleyemedi
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e ilginç doğum günü sürprizi... Özil'in doğum günü için mehter takımı özel marş çalıp söyledi.
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 15 Ekim'de 34 yaşına girdi. Özil'in doğum günü için yapılan bir kutlama ise dikkat çekti. Özil'in evinin önüne mehter takımı getirildi. Mehter takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter takımının söylediği bestenin sözleri şöyle:
"1988'de doğdu
Futbolun üstüne bir güneş doğdu
Türklerin onuru gururu oldu
İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Türklerin onuru gururu oldu
İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Adamın kralı, adamın hası
Futboluyla ezdi bütün dünyayı
Şanına yakışır bir destan yazdı
İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Şanına yakışır bir destan yazdı
İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil"