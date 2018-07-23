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Mesut Özil'e takım arkadaşından destek: Bravo Mesut

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına Arsenal'den takım arkadaşı Hector Bellerin'den destek geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:18
Mesut Özil'e takım arkadaşından destek: Bravo Mesut

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e, İngiliz ekibinde beraber oynadığı İspanyol sağ bek Hector Bellerin de destek verdi.

Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcularMesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:18
  1. Mesut Özil
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cenk Tosun
  4. İlkay Gündoğan
  5. Hector Bellerin

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