Mesut Özil'den olay gönderme! Flaş yorum...

Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan Katar 2022 Dünya Kupası finali sonrası Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Fransa'nın kaybettiği finalle ilgili Benzema'nın olmamasına gönderme yaptı. Bu paylaşım yarım milyona yakın beğeni alırken, 100 bin RT ve alıntı ayrıca 7 bin yorum aldı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, penaltı atışları sonrası Fransa'yı mağlup ederek şampiyon oldu. Maç sonrası Mesut Özil'in attığı tweet gündeme oturdu..

Arjantin'in tarihe geçen final maçında Fransa'yı yenmesi sonrası Benzema tartışmaları alevlenirken, Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil'den esi takım arkadaşı hakkında olay bir tweet geldi.

'Benzema yoksa parti de yok'

Benzema'nın sakat olmamasına rağmen kadroya alınmadığı iddiaları tartışılırken Fransa'nın kaybettiği final sonrası Mesut Özil'den 'Benzema yoksa parti de yok' tweeti geldi.

Mesut'un attığı tweete binlerce yorum ve beğeni gelirken Benzema henüz herhangi bir yorum yapmadı.