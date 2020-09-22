Mesut Özil'den 'helal olsun' dedirten hareket
Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi hastası olup 2 milyon 100 bin dolarlık tedaviye ihtiyaç duyan 11 aylık Türk bebek Metehan Fidan için harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yapan Özil, "Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından harekete geçti.
Sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil şu ifadeleri kullandı:
"Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz"
2019 yılının Ekim ayında dünyaya gelen minik Metehan, sağlığına kavuşmak için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" isimli tedaviye ihtiyaç duyuyor.
Metehan Fidan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için yardımseverlerden destek bekliyor.