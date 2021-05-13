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Spor

Mesut Özil'den dikkat çeken Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe’de oynayan dünya yıldızı Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 12:18:00 -
Mesut Özil'den dikkat çeken Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere de destek verdi.

Mesut, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra görseliyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

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