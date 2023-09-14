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Spor Mesut Özil'den Arda Güler'e ilk maçını izleme sözü
Spor

Mesut Özil'den Arda Güler'e ilk maçını izleme sözü

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:57:00 -
Mesut Özil'den Arda Güler'e ilk maçını izleme sözü

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e eski takım arkadaşı Mesut Özil, genç futbolcuya ilk maçını izlemeye geleceğine dair söz verdi.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz siftah yapamayan Arda Güler artık geri sayıma geçti. Genç yıldızın, 22 Eylül'deki Las Palmas karşılaşmasında sahaya çıkabileceği belirtilen İspanyol basınındaki haberlerde, Mesut Özil sürprizine de yer verildi.

Özil'in, Bernabeu'daki ilk maçında oyuncuyu izlemeye söz verdiği öne sürüldü. Arda'nın, Real Madrid'in eski yıldızının karşılaşmasına geleceğini yakın çevresine söylediği aktarıldı.

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