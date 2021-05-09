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Spor Mesut Özil yüzde 100 pas isabetiyle oynadı
Spor

Mesut Özil yüzde 100 pas isabetiyle oynadı

Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü Müslüman oyuncu Mesut Özil, her maç performansını ileriye taşıyor. Dün Ankaragücü karşısında eski günlerini aratmayan Özil, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 11:55:00 - 2021-05-09 12:39:48
Mesut Özil yüzde 100 pas isabetiyle oynadı

 yeniakit.com.tr 

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Son dakikalara kadar 1-1 berabere süren maç, 96’ncı dakikada gelen golle Fenerbahçe’nin lehine döndü. 90+6’ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından İrfan Can Kahveci’nin ortasında altıpas üzerinde Valencia topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti.

Fenerbahçe bu golle, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maça ilk 11’de başlayan Mesut Özil ise sahadaki performansıyla göz doldurdu. Halen fizik gücü zayıf olan ve kondisyon sorunu yaşayan Özil’in, sahada kaldığı 79 dakika boyunca sergilediği oyun altın dönemini aratmadı.

Maçta geriden oyun kurarak atağı planlayan Szalai, Sosa ve Tisserand en yüksek pas sayısına ulaştı. Maç boyunca Tisserand 74, Sosa 71, Szalai ise 60 pas yaptı. Pas oranları ise sırasıyla yüzde 82, yüzde 88 ve yüzde 88 olarak kaydedildi.

Orta alandaki oyunuyla ileri tarafa topu dağıtan Mesut Özil ise 37 pasta yüzde 100 isabete ulaştı.

Maçta son andaki golün asistini yapan İrfan Can Kahveci ise, 42 pasta yüzde 85’lik orana ulaştı.

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Yorumlar

Vedad

...Sanki Mesut Türk olmayan müslüman gibi haber girişi döşenmiş. Cilve-i İlahi gereği bu çocuk Alman vatandaşı olabilir ama ana Türk, baba Türk Türkoğlu Türk.
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