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Spor Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı
Spor

Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:44:44 -
Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı.

Twitter hesabından #askMesut (Mesut'a sor) tagıyla sorulan soruları cevaplayan 31 yaşındaki oyuncu, kızı kanser hastası olan Gary Howes'ı kırmadı.

Özil, Howes'ın, "Mesut, Oxford Çocuk Kanser Hastanesi'ndeki kızıma merhaba demeye gelebilir misin? En azından bir mesaj harika olurdu." mesajına şöyle cevap verdi:

"Yasmin için dua ediyorum Gary. Umarım en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur. Güçlü ol ve gülümsemeye devam et. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Özel mesaj için iletişim halinde olalım."

Özil, ağır eleştirilerle nasıl baş ettiği sorusuna, "Eleştirileri dinleme, sadece kendine odaklan." cevabını verdi.

Bir takipçisinin "Mesut Özil'in en iyi 11'i nasıl?" sorusunu da cevaplayan Özil, şu futbolcuları seçti:

Kaleci: Iker Casillas

Defans: Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo

Orta saha: Xabi Alonso, Santi Cazorla, Kaka, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo

Forvet: Karim Benzema


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