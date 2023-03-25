Mesut Özil siyasete mi atılıyor? İşte cevabı... Konuşulan iddia kulisleri salladı

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, futbol hayatını Başakşehir'de sonlandırdıktan sonra İspanyol medyası Marca'ya verdiği röportajda, yeni kariyeri hakkında özel açıklamalar yaptı. Politikaya atılacağı iddia edilen Özil'in, İstanbul'da yaşamaya devam edeceğini ve gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Mesut Özil, beklenmedik bir açıklamayla Başakşehir formasıyla futbolu bıraktığını duyurdu. Son dönemlerinde sakatlık problemleri yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Marca'ya yaptığı özel röportajda neden futbolu bıraktığına dair detayları ilk kez paylaştı.

Mesut Özil, futbol kariyerine noktayı koyma kararını vermeden önce uzunca düşündüğünü açıklayan Özil, sakatlıklardan pek etkilenmemiş olmasına rağmen son birkaç ayın kendisi için oldukça zor geçtiğini ve takımına istediği katkıyı sağlayamadığını belirtti. Tgrthaber'e göre; Başakşehir yönetimiyle görüşerek bu kararı aldığını söyleyen Özil, artık futbol hayatına sonlandırdığını ifade etti.

Teknik direktör olup olmayacağı sorusuna cevap veren Mesut Özil, "Henüz planlamadım. Şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi bir planım yok. 17 yıldır bu işin içindeyim; çok da keyif aldım ancak biraz sakinlik istiyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASETE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in, siyasete gireceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Özil, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde AK Parti'den milletvekili adayı olabileceği ileri sürüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen Mesut Özil, "Almanya'da hep Schalke 04 taraftarı oldum, Türkiye'de ise Fenerbahçe'yi tuttum. Çocukken en sevdiğim iki kulüptü. İkisinde de oynamak büyük onurdu" dedi.