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Spor Mesut Özil şaşkınlıkla cevap verdi: Bu sen misin?
Spor

Mesut Özil şaşkınlıkla cevap verdi: Bu sen misin?

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta tarafından oynatılmayan ve takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, kendisine ayrılık talebinde bulunan İngiliz gazeteci Piers Morgan'a sosyal medyadan "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:59:00 -
Mesut Özil şaşkınlıkla cevap verdi: Bu sen misin?

Arsenal'de tartışmaların odağındaki Mesut Özil, kendisine gelen eleştiriye sosyal medya hesabından cevap verdi.

Türk asıllı Alman oyuncu, Pazar günü takımının Leeds United ile olan maçından önce takımı için paylaşımda bulunarak desteğini göstermeyi ihmal etmedi.

İngiliz gazeteci Piers Morgan ise Mesut'un bu paylaşımını; "Keşke kendin ve Arsenal'in iyiliği için gitsen" yazarak alıntıladı.

Mesut'tan tepki geldi

Arsenal oyuncusu ise bu kez eleştirilere sessiz kalmamayı tercih etti. Mesut Özil, gazeteciye verdiği cevapta; "Piers bu sen misin, yoksa telefonun mu hacklendi?" yazdı.

32 yaşındaki Mesut Özil, kariyerinin son dönemlerinde tartışma konusu oldu. Arsenal'den ayrılması beklenen oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

 

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