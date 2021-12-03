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Spor Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi
Spor

Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi

Takım arkadaşlarını başına toplayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:17:00 -
Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi

Avrupa Ligi'ne Olympiakos yenilgisiyle havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de Göztepe beraberliğiyle zirvenin oldukça uzağına düştü.

Çaykur Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil takım arkadaşlarına konuşma yaptı.

"Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat"

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, "Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" dedi.

"Daha oynayacağımız çok maç var"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, "Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz" diye konuştu.

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Yorumlar

Halime gedik

Mesut Özil ile Mesut oluruz inşallah Fenerbahçe taraftarı hep beraber
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