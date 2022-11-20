Mesut Özil dünya kupası favorilerini açıkladı!

İngiltere macerasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig'e gelen ve sonrasında Başakşehir'in yolunu tutan Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mesut Özil, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası hakkında konuşan Özil, favorilerini de belirledi.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Alman yıldızı Mesut Özil, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dev organizasyondaki favorisini açıklayan Özil, "Almanya bir turnuva takımı" dedi.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI:

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir."

"Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var."

"Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler."

Dünya Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyleyen Özil, "Şu anda form olarak çok iyi takımlar var. Özellikle Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Arjantin'in de çok güçlü kadroları var." diyerek sözlerini noktaladı.

Mesut Özil, 2018 yılında Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.